Дождь, туман и до +3°С: прогноз погоды в Киеве и области на 29 января

В Киевской области в четверг, 29 января, небольшой мокрый снег и дождь, синоптики предупредили о тумане. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 29 января по территории Киевской области. Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве в течение суток около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и города Киева. 29 января на дорогах гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, гололед. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром продолжится ночной дождь со снегом, во второй половине дня ему на смену придет мелкий дождь, который закончится лишь ближе к вечеру.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025-го в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

