Дождь сохранится до конца суток: в Киеве коммунальщики в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий подтоплений. Фото

В Киеве до конца суток 12 июня сохранится сильный дождь и возможны порывы ветра 15-20 м/с. Коммунальщики в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий подтоплений,.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.

"В столице до конца суток 12 июня сохранится значительный дождь. Также синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Муниципальные службы в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий подтоплений. Впрочем, инфраструктура ливнеприемников не рассчитана на такое количество осадков", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в КГГА призвали быть осторожными и напомнили основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время дождя, если он застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья – ветки могут представлять большую опасность. Кроме того, если вы находитесь за рулем автомобиля – необходимо снизить скорость. Это позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче побороть лужи и не потерять управление.

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