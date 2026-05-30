Дождь и прохладно: прогноз погоды по Киевской области в последний день весны

В Киевской области в воскресенье, 31 мая, переменная облачность, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 31 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Температура по области ночью 4-9°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 13-15°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви +13°С... +15°С; Мироновка +13°С... +15°С; Фастов +13°С... +15°С; Яготин +13°С... +15°С; Барышевка +13°С... +15°С; Борисполь +13°С... +15°С и Вышгород +12°С... +14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается дождь, который вечером ослабеет.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

