Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 20 июня

В Киевской области в пятницу, 20 июня, днем небольшой кратковременный дождь, синоптики предупредили о порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 20 июня по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°С, днем 15-20°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 20 июня прогнозируют порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. С середины дня и до его конца будет идти дождь.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!