Местами дождь и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 августа

В Киевской области в пятницу, 9 августа, днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 8 августа по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами по области кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 13-18°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 августа утром и днем в Киеве будет держаться ясная погода, а к вечеру небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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