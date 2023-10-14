Дождь и до +19°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 15 октября синоптики прогнозируют днем дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 15 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 8-13°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью 11-13°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +16°С…+18°С; Мироновка +17°С…+19°С; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +16°С…+18°С; Барышевка +16°С…+18°С; Борисполь +16°С…+18°С.

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В Укргидрометцентре добавили, что в следующие 5 суток по Киевщине будет дождь, однако 14 октября еще ощущается теплая осенняя погода. С началом следующей недели ожидаем ощутимое понижение температуры воздуха.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 октября в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Всю вторую половину дня ожидается сильный дождь.

Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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