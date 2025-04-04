Дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 апреля

В Киевской области в субботу, 5 апреля, облачно с прояснениями, днем синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 5 апреля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 апреля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!