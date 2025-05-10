Дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 мая

В Киевской области в воскресенье, 11 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 11 мая по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +11°С... +13°С; Мироновка +11°С... +13°С; Фастов +12°С... +14°С; Яготин +11°С... +13°С; Барышевка +12°С... +14°С; Борисполь +12°С... +14°С и Вышгород +12°С... +14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 мая с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью пойдет сильный дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предвидится.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!