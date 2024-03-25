Дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 26 марта, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 26 марта по Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 9-11°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 марта до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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