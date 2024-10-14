Дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 октября

В Киевской области в понедільник, 14 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 14 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями. В Киеве и местами по области небольшой дождь. Температура по области 8-13°С, в Киеве 10-12°С", – рассказали в пресс-службе.

В Белой Церкви днем +11°С…+13°С; Мироновка +11°С…+13°С; Фастов +10°С…+12°С; Яготин +11°С…+13°С; Барышевка +10°С…+12°С; Борисполь +10°С…+12°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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