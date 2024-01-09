Доступа нет: три объекта Киево-Печерской лавры до сих пор забаррикадированы неизвестными лицами

По состоянию на 8 января государству передали все имущество Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Однако еще три его объекта остаются заблокированными – там находятся неизвестные люди.

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Об этом сказала глава комиссии МКИП по приемке-передаче объектов государственного имущества Киево-Печерской лавры Марианна Томин в эфире общенационального марафона "Единые новости". В прошлом году был расторгнут договор аренды между Заповедником и УПЦ МП.

"Мы вернули имущество государству, передали все эти объекты заповеднику, но по состоянию на сейчас еще три объекта - это 54-й, 57-й и 58-й (корпуса) – там находятся неизвестные забаррикадировавшиеся люди и это одна из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен", – сказала Томин.

Напомним, 9 августа суд признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ МП и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Монахи московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры еще до 4 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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