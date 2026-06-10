Достойный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Николай Колесник. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Николай Колесник. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 июня 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб отважный защитник, настоящий патриот, солдат, огнеметчик пехотного отделения 33-летний Николай Колесник", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 апреля 1993 года в городе Борисполь. После окончания школы, учился в Бориспольском профессиональном лицее. Добрый, искренний, честный – он никогда не чурался любой работы, имел много друзей, которым всегда был готов подставить плечо помощи.

В 2025 году присоединился в ряды ВСУ, хотя по состоянию здоровья "ограниченно годен". Сначала вместе с собратьями выполнял боевые задачи в Курской области РФ, где получил ранения, а затем – воевал в Донецкой области.

"2 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь нашего защитника оборвалась. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Иван Лапиков. Сердце мужественного украинского воина остановилось 3 января 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!