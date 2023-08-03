Дорога на Подол, соединившая два берега Киева: история и уникальные фото Набережного шоссе

Набережное шоссе является одной из важнейших транспортных артерий Киева. Однако до середины ХІХ века его вообще не существовало, и только в 1899 году из-за строительства гавани здесь упорядочили отдельные участки берега.

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Уникальное фото того периода были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Эту локацию "одели" в гранит только во второй половине 1930-х годов.

"В 1845 году вдоль Днепра была проложена дорога, впоследствии соединившая Подол с будущим Цепным мостом, который с 1853 года располагался в районе нынешнего моста Метро", – говорится в сообщении.

Именно так начиналась история Набережного шоссе, которое в наши дни является важной транспортной артерией. Следует добавить, что определенное время эта локация была неупорядоченной – хаотично разбросанные складские помещения делали проезд тесным и неудобным. К тому же здесь проходила железнодорожная линия, соединявшая Подол с Дарницей. Только после строительства в начале шоссе гавани в 1899 году здесь привели в порядок отдельные участки берега.

В начале ХХ века набережная Днепра претерпела значительную реконструкцию. Большинство зданий было снято, вдоль Днепра была сооружена широкая трасса с речными причалами и речным вокзалом. В период 1935-1938 гг. часть Набережного шоссе "одели" в гранит, установили чугунное ограждение, проложили широкую лестницу к воде.

В конце концов в начале 50-х годов шоссе заасфальтировали. В 1957-1961 годах на Почтовой площади построили новый речной вокзал, на четырех этажах которого расположились кассовый зал, камеры хранения, почта, телеграф, гостиница, ресторан и т.д.

Напомним, столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в 1880-х – город зелени, без многоэтажных застроек, активно развивавшийся и увеличивавшийся в размерах. В эти годы в продажу в магазины поступили открытки с самыми лучшими видами на столичные улицы и другие локации.

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