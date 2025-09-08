Должен был содержать тюрьму во дворе: чем известен и как выглядел Кабмин, который был поврежден обстрелом РФ. Фото

В воскресенье, 7 сентября, в результате российской атаки был поврежден Кабинет министров Украины. Правительственное здание, которое успели построить до начала Второй мировой войны, имеет интересную историю. Сначала его собирались разместить в районе фуникулера, а некоторое время оно даже было самым большим в Киеве.

Фото и историю на своей странице в соцсети Facebook опубликовал политик и общественный деятель Николай Томенко. Для строительных работ использовался гранит из Житомирщины, а лабрадорит из Винницкой области

"После попадания российской орды по зданию правительства Украины, фотографию нынешнего главного офиса КМУ теперь точно увидят, как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому попутно решил кратко описать историю этого знаменитого здания украинского правительства", – написал Томенко.

По его словам, после решения о переносе столицы советской Украины из Харькова в Киев в 1934 году, стал актуальным вопрос обустройства специального Правительственного квартала, как "светлого памятника солнечной эпохи Сталина".

Сначала рассматривался вариант сооружения ансамбля правительственных сооружений на пространстве между Михайловской и Софиевской площадями (нажмите, что перейти по ссылке). Вследствие этого были варварски уничтожены Михайловский Златоверхий монастырь и Трехсвятительская церковь.

После дискуссий и поиска оптимального проекта подготовительные строительные работы растянулись на период 1934-1939 годов. Чего стоила только дискуссия о высоте памятника Ленину – предлагалось от 40 до 70 метров.

"Не вдаваясь в причины провала этого грандиозного коммунистического плана, отмечу лишь, что за 5 лет удалось построить только одно здание для Совета народных комиссаров УССР. Его впоследствии передали ЦК КП(б)У – теперь это здание МИД Украины", – уточнил Томенко.

Таким образом было принято решение перенести правительственный центр из Старокиевской части города на Печерские Липки.

Нынешнее здание Кабинета министров Украины строили в 1936-1938 годах на улице Грушевского,12/2 (тогда – Кирова, 12) по проекту российского академика Фомина, а закончил работы его ученик – Абросимов. Построен он в стиле сталинского ампира (советского монументализма).

Дом должен был служить помещением для работы печально известного Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и содержать внутреннюю тюрьму во дворе, которую так и не достроили. После смены места для Правительственного квартала, здесь с 1939 года разместили Совет народных комиссаров, а с 25 марта 1946 года – Совет Министров УССР. С 1991 года здесь работает Кабинет Министров Украины, а здание получило название – Дом Правительства Украины.

После разрушения сталинскими подрывниками дома Гинзбурга (он имел 12 этажей общей высотой 67, 5 метров) на Крещатике в 1941 году, Кабмин был самым высоким зданием до 1954 года. Высота 10-этажного сооружения составляла 58 метров, а со шпилем – 63 метра. Общая площадь – 235 тысяч квадратных метров.

Для строительных работ использовался Головинский гранит (Житомирщина) и Тульчинский лабрадорит (Винничина). В 1997 году во времена премьер-министра Лазаренко и по инициативе председателя КГГА Омельченко правительственное сооружение с темно-серого цвета закрасили в светло-серый.

"В период российско-украинской войны кремлевские пропагандисты неоднократно призывали нанести ракетный удар по правительственному кварталу Киева. 7 сентября 2025 года из-за российского обстрела была повреждена крыша и два верхних этажа здания Правительства", – резюмировал Томенко.

