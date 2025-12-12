До конца оставался верным присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Воскресенского. Фото

Во время несения службы оборвалась жизнь военного из Белоцерковского района Киевской области Владимир Воскресенский. Сердце защитника Украины остановилось 9 декабря.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – майор Владимир Воскресенский (1966 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром взвода охраны роты одной из воинских частей. К сожалению, воин умер 9 декабря во время выполнения обязанностей военной службы в районе населенного пункта Васильевка-на-Днепре Днепропетровской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Петр Ширма. Сердце мужественного воина остановилось 28 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Виталий Третьяк. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 августа.

