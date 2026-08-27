В сети обнаружили водителя BMW, снимающего номера, ездящего по Киеву со скоростью до 300 км/ч и хвастающегося своими "подвигами". Видео

В Киеве 24-летний водитель BMW устраивает гонки по улицам на скорости до 300 км/ч, опасно маневрируя на дорогах города. Несмотря на 11 штрафов за нарушение ПДД и многочисленные видео с его "подвигами", он до сих пор не лишен права управлять автомобилем.

Видео дня

Чтобы избежать ответственности, мужчина снимает номера с автомобиля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Что известно

Как рассказал нардеп, на платформе Twitch был опубликован стрим, на котором можно было увидеть, как по улицам Киева с превышением скорости двигался автомобиль, опасно маневрировал и едва не сбил женщину на пешеходном переходе.

В другом опубликованном видео видно, как водитель снимал номерные знаки с автомобиля прямо на столичной заправке. По словам Железняка, его команде удалось установить вероятного нарушителя. Как оказалось, легковой автомобиль зарегистрирован на Светлану Манькивскую, на которую также оформлены ещё три машины. За рулём, предположительно, находился её сын Александр Манькивский, известный в соцсетях под псевдонимом Yummy.

На страницах Манькивского в Instagram, YouTube и TikTok опубликовано много видео с опасным вождением, в частности то, на котором едва не сбили женщину – оно называется"Шашки от первого лица". На некоторых записях автомобиль движется по городу со скоростью более 170 км/ч, а во время отдельных заездов разгоняется почти до 300 км/ч.

Также были проанализированы доходы 24-летнего мужчины – официально он получил более 230 тысяч гривен, большую часть которых составила страховая выплата. В то же время стоимость тюнингованного автомобиля, на котором он ездит, оценивается в более чем 2 млн грн.

Железняк добавил, что сам Манькивский фигурирует в шести делах о нарушениях ПДД и имеет 11 записей о взыскании штрафов. Однажды его автомобиль якобы изымали, но впоследствии вернули.

Депутат добавил, что нынешние низкие штрафы не останавливают состоятельных систематических нарушителей. Для владельца автомобиля стоимостью более 2 млн грн такие суммы превращаются в "тариф за безнаказанность".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МВД Украины подготовило предложения для заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно ужесточения ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения. При этом уже на этой неделе на украинских дорогах планируется запустить десятки новых камер автоматической фиксации скорости.

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