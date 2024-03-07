Чистая вода и зоны для принятия солнечных ванн: в Киевском зоопарке в озера вернулись пеликаны. Фото и видео

В Киеве пеликаны вернулись на свои озера в столичном зоопарке. 16 розовых и 4 кудрявых величественных птиц теперь радуются весенним солнышком и радостно встречают посетителей

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Пеликаны возвращаются на свои озера, а значит к нам пришла весна! 16 розовых и 4 кудрявых величественных птиц теперь наслаждаются весенним солнышком и радостно встречают посетителей на своем прекрасном озере у Центрального входа", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке отметили, что комфортную жизнь пеликанов обеспечивают чистая вода, природные камни, шелковистая травка, зеленые кусты и деревья, зоны для принятия солнечных ванн и отдыха в тени.

"А еще есть доброжелательные пернатые соседи и, конечно же, много свежей вкусной рыбки! Каждый день в 12:00 можно наблюдать за их рыбным ланчем, за которым каждая птица съедает до 1,5 кг рыбы. В этом году дополнительно наши работники установили деревянные настилы и обустроили природные места для гнездования", – добавили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 14 февраля, свое 19-летие отпраздновал самый большой житель столичного зоопарка – слон Хорас. Его поздравили особыми вкусностями в виде овощно-фруктового микса на банановых листьях.

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