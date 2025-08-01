Девочка, которая вылетела из окна 9-этажки в Киеве и чудом выжила, осталась сиротой

Девочка Вероника, которая 31 июля в Святошинском районе Киева выпала с девятого этажа дома в результате взрыва от попадания российской ракеты и выжила, осталась сиротой. Ее мама и отец погибли под завалами.

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Об этом рассказала женщина, которая является знакомой семьи, передает телеканал Киев24. В столице сегодня объявлен В столице сегодня объявлен день траура.

Что известно

"Девочка, которая с кровати вылетела из окна 9 этажа – родители держали магазинчик на рынке, осталась сиротой. У нее нет никого. Мы помогаем чем можем", – рассказала не сдерживая слов киевлянка.

Что предшествовало

В Киеве девушка по имени Вероника чудом выжила после попадания российской ракеты в ее дом. В результате взрыва она упала с высоты девятого этажа и обошлась переломом ноги и поврежденным зубом.

Напомним, армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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