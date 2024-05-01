Дерусификация продолжается: в Киеве планируют демонтировать памятник Жеглову и Шарапову

В столице в рамках дерусификации и декоммунизации Киевсовет планирует провести демонтаж ряда памятников и других объектов. В частности, это касается монумента, посвященного героям советского фильма "Место встречи изменить нельзя" – Глебу Жеглову и Володе Шарапову.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета в перечне проектов решений. Всего в списке более 60 объектов..Как отмечается в опубликованном документе, депутатам предлагается утвердить изменения в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, и подлежат устранению из публичного пространства Киева.

"В связи с многочисленными военными преступлениями российских военных, совершенных в ходе нынешнего этапа российско-украинской войны, в украинском обществе справедливо обострилось восприятие монументов и объектов топонимики, относящихся к российской истории и культуре. В Украине значительно активизировалась дискуссия о том, место ли таким объектам в отечественном культурном пространстве", – подчеркнули авторы проекта.

Стоит добавить, что среди памятников и других объектов, которые предлагается демонтировать, есть монумент, посвященный героям советского фильма "Место встречи изменить нельзя" – Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Он установлен в центре столицы у здания Министерства внутренних дел.

В этот же список предлагается внести памятник советскому космонавту Юрию Гагарину на улице Юрия Пасхалина и другие. Кроме того, на некоторых памятниках, чтобы сохранить их, но изъять элементы советской пропаганды, вместо упоминаний о "Великой Отечественной войне" планируют заменить на "Вторую мировую войну".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 30 апреля начался демонтаж композиции в честь Переяславского совета под аркой "Свободы украинского народа". Работы могут продолжаться несколько дней, поскольку конструкция достаточно массивная.

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