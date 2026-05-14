Чудом не взорвались резервуары: появились фото и видео изуродованной российским ударом АЗС в Киеве

Во время массированной атаки на Киев российский дрон упал вблизи автозаправочной станции. В результате повреждения получила заправка и машины, которые были рядом.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент OBOZ.UA. Известно, что в результате удара чудом не взорвались резервуары и не вспыхнул пожар.

Напомним, в результате вражеской атаки в этом же районе столицы подвергся разрушениям многоэтажный дом. Из поврежденной многоэтажки чрезвычайники спасли 10 человек.

По состоянию на утро, на месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Периодически спасатели полностью прекращают разбор завалов, чтобы попытаться услышать людей, которые могут быть заблокированы под разрушенными конструкциями многоэтажки.

Под российским ударом оказалась и Киевская область. В результате обстрелов пострадали семь человек, повреждены жилые дома, предприятия и автомобили, а в нескольких районах вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия осуществила очередной массированный ракетный удар по территории Украины в ночь на 14 мая. Атака началась накануне, когда в течение 13 мая оккупанты запустили по Украине сотни БПЛА и ударили вечером гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В течение ночи атака продолжалась, но в дополнение к дронам россияне запустили десятки баллистических и крылатых ракет.

