'Чтобы не было никаких спекуляций': секретарь Киевсовета Бондаренко обратился к мэру с заявлением об отстранении от обязанностей

Владимир Бондаренко написал заявление о своем временном отстранении от функциональных обязанностей секретаря Киевского городского совета. Соответствующее письмо он направил к мэру столицы Виталию Кличко.

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Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. О своем решении он проинформировал в пятницу, 14 марта.

"Чтобы не было никаких спекуляций, обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с тем, чтобы отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевского городского совета на время проведения досудебного расследования по резонансному делу (в котором я прохожу в статусе свидетеля)", – говорится в сообщении.

Он добавил, что на время его отстранения формировать повестку дня, в частности, и вести следующие пленарные заседания Киевсовета, заседание президиума и согласительного совета глав депутатских фракций будет Киевский городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко, комментируя последние резонансные новости, касающиеся, в частности, земельной сферы столицы, назвал фамилии уволенных со своих должностей в КГГА и анонсировал дальнейшую очистку власти. Также он дал поручение проверить все документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ.

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