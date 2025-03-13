'Земельный скандал' в Киеве: Кличко назвал уволенных чиновников и анонсировал дальнейшую очистку власти

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя последние резонансные новости, касающиеся, в частности, земельной сферы столицы, назвал фамилии уволенных со своих должностей в КГГА и анонсировал дальнейшую очистку власти. Также он дал поручение проверить все документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, проверки в разных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения ради очистки.

"По последним резонансным новостям, касающимся, в частности, земельной сферы столицы. Хочу отметить, что город предоставляет стражам порядка все запрошенные документы и способствует следствию", – написал Кличко.

Мэр добавил, что со своих должностей уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич;

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта;

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов процедурно уволен будет от завтрашнего числа (14 марта).

Кроме того, депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр". Также фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета.

По словам мэра, будут уволены и следующие должностные лица:

директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий;

директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктор Погребной;

заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.

Кроме того, Кличко анонсировал увольнение чиновников коммунального объединения "Киевзеленстрой" – генерального директора предприятия Юрия Бахмата, а также первого заместителя гендиректора Алексея Лукаша и заместителя начальника управления капитальных вложений КО Александра Горы.

"В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих областях. Я дал поручение проверить документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ и к правомерности отвода которых возникают вопросы. По результатам проверки там, где есть нарушения, землеотводы будут отменены", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что городские власти уже готовят пакет решений, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве.

"По последнему мы подготовили обращение в парламент. Чтобы Верховная Рада надлежащим образом урегулировала в законе соотношение площади земельных участков и объектов имущества, расположенных на них. Готовятся решения по реорганизации структурных подразделений КГГА", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр столицы сообщил, что в Киевской городской государственной администрации с должностей будут уволены ряд должностных лиц. Такое решение было принято на фоне "земельного скандала".

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