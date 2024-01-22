"Чтобы быть сильными, мы должны быть объединены": Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности Украины

Мэр столицы Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Соборности Украины. Этот праздник символизирует важный момент в истории нашей страны, когда разные части Украины объединились в единое государство.

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Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Праздник отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

"Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины – праздник, символизирующий важный момент в истории нашей страны, когда разные части Украины объединились в единое государство. И сегодня, в такое драматическое для страны время, мы должны отдавать себе отчет: чтобы быть сильными, мы должны быть объединенными", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что только единение людей, усилий, стремлений является залогом победы над врагом.

"Это день, когда мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за единство и самостоятельность Украины. И продолжает сражаться за ее независимость в холодных окопах под шквальным огнем врага. С Днем Соборности Украины! Слава Украине и ее героям!", – добавил Кличко

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинским по случаю Дня Соборности и отметил подвиг наших защитников. Глава государства заявил, что только сильные украинцы могут стать едиными и только единственные украинцы могут быть сильными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исторических событиях, приведших к провозглашению Акта воссоединения, а также об истории праздника в целом.

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