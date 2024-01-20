День Соборности Украины: когда отмечают и как появился праздник

Каждый год 22 января Украина отмечает один из важнейших государственных праздников – День Соборности. Он был установлен в честь провозглашения в Киеве Акта объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Событие произошло 22 января 1919 года.

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OBOZ.UA рассказывает об исторических событиях, приведших к провозглашению Акта объединения. А также об истории праздника в целом.

Предпосылки национально-освободительного движения в Украине

На протяжении своей истории украинские земли были раздроблены и находились под властью разных государств. Однако, само национальное движение, которое в конце концов привело к объединению, зародилось в 1848-1849 годах, во время событий, известных как "Весна народов". Тогда центром притяжения стала Галичина.

Именно здесь политическая организация Главная Русская Рада 10 мая 1848 издала манифест, которым объявила о единстве 15-миллионного украинского народа и о единстве земель этнических украинцев, которые на тот момент находились под управлением Российской и Австро-Венгерской империй. Кроме того, ГРР поддержала право на самоопределение других порабощенных народов.

Возникновение и государственные основы УНР

Однако первую реальную возможность провозгласить независимость украинцы получили только во время Первой мировой войны, которая продолжалась с 1914 до 1918 года и привела к падению царского режима в России в результате февральской революции. Произошло это в начале марта 1917 года и подтолкнуло к бурному национально-освободительному движению в Украине.

Активные действия в этом направлении начала Украинская Центральная Рада – представительский орган, который впоследствии взял на себя функции парламента. Его создали представители Общества украинских прогрессистов и Украинской социал-демократической рабочей партии. Датой основания УЦР считается 17 марта 1917 года.

Сначала у членов Центральной Рады не было единодушия в видении того, каким путем должна развиваться Украина. Самостоятельники во главе с Николаем Михновским выступали за провозглашение независимости, а представители ТУП видели государство автономной республикой в составе России. Однако, несмотря на это, они смогли достичь общего мнения и объединиться в совместный представительный орган. Главой УЦР был избран историк Михаил Грушевский. В состав Совета входят также Владимир Винниченко, Сергей Ефремов, Симон Петлюра, Сергей Ефремов, Иван Стешенко, Николай Садовский и другие.

Ключевые документы, издаваемые Центральной Радой, назывались Универсалами. Всего их было четыре:

Первый (23 июня 1917) – провозглашал автономию Украины в составе России и называл источником власти в республике народ.

– провозглашал автономию Украины в составе России и называл источником власти в республике народ. Второй (16 июля 1917) – возлагал окончательное право решать, какую форму автономии получит Украина, на Россию. Это был своеобразный шаг назад в борьбе за независимость.

– возлагал окончательное право решать, какую форму автономии получит Украина, на Россию. Это был своеобразный шаг назад в борьбе за независимость. Третий (20 ноября 1917) – провозглашал создание Украинской Народной Республики, однако не устанавливал ее независимость. Тем не менее, вся власть в УНР передавалась Центральной Раде и Генеральному Секретариату, который выполнял функции правительства.

– провозглашал создание Украинской Народной Республики, однако не устанавливал ее независимость. Тем не менее, вся власть в УНР передавалась Центральной Раде и Генеральному Секретариату, который выполнял функции правительства. Четвертый (22 января 1918) – объявлял УНР независимым государством украинского народа.

Окончательное принятие IV Универсала состоялось 24 января 1918 на заседании Малого Совета УЦР, которое проходило ночью. Документ, кроме провозглашения независимости, также поручал Совету Народных Министров заключить мир с Центральными государствами, объявить большевистской России оборонительную войну и декларировал принципы внутреннего социально-экономического строительства. Авторы документа провозглашали свое стремление к миру и сосуществованию со всеми соседними государствами, а также устанавливали на украинских землях демократический режим правления. За принятие документа проголосовало 39 депутатов, против выступили четверо, а шестеро воздержались.

Украинский Национальный Совет и ЗУНР

Тем временем национальное движение крепло и в Галичине. Так 18 октября 1918 во Львове сформировался Украинский Национальный Совет, который возглавлял Евгений Петрушевич. Орган принимал на себя власть в Восточной Галичине, Северной Буковине и Закарпатье и провозглашал на этих землях образование украинского государства. А 13 ноября это государство получило название Западноукраинская Народная Республика, то есть ЗУНР

Уже совсем скоро, 1 декабря 1918 в Фастове представители Украинского Национального Совета и Директория УНР подписали Предвступительный договор. Этот документ утверждал намерение объединить оба государственных образования в соборную Украину. Дело планировали довести до завершения в ближайшее время.

Всего через месяц, 3 января 1919 года представители УНР и ЗУНР в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) приняли политическое решение о воссоединении республик. Украинский Национальный Совет начал формирование делегации в Киев, чтобы завершить оформление всех необходимых документов.

Произошло это в первую годовщину провозглашения IV Универсала – 22 января 1919 года. Однако просуществовало независимое государство недолго. Из-за политической нестабильности уже в 1921 году оно вновь было разделено между Советской Россией и Украинской СРР, впоследствии вошедшими в состав СССР, и Польшей. В советское время об этом периоде в историографии предпочитали лишний раз не вспоминать.

Современность и история празднования Дня Соборности

Когда в конце 1980-х гг. стало ясно, что СССР доживает свои последние дни, в Украине начали активно возвращать свою историческую память. Так 21 января 1990 года в честь празднования 71 годовщины Акта объединения была организована живая цепь, которая протянулась от Ивано-Франковска через Львов до Киева. Граждане символически скрепляли этим территорию Украины и отмечали свое стремление к независимости. Всего в акции, по разным оценкам, приняло участие от 500 тысяч до 3 миллионов человек, а протяженность цепи составила более 770 километров.

Праздничным днем День Соборности был провозглашен в 1999 году. Соответствующий указ подписал тогдашний президент Леонид Кучма. В 2011 году его упразднил пророссийский глава государства Виктор Янукович, превратив его в День Соборности и свободы Украины. Он символически свел историческое объединение украинских земель с празднованием Дня Свободы. Этот праздник, в свою очередь, основал в 2005 году Виктор Ющенко. По его указу ежегодно 22 ноября страна отмечала годовщину Оранжевой революции. Янукович пытался размыть значение обеих дат. Однако День Соборности вернул в государственный календарь его преемник Петр Порошенко.

Сейчас ко Дню Соборности в Украине проходят научные, просветительские и творческие мероприятия. Они глубже знакомят украинцев со страницами истории нашей страны и традициями государственности.

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