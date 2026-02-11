Человек чести и достоинства: стало известно о смерти военного из Киевской области Бориса Гончарука. Фото

В больнице умер военный из Обухова Киевской области Борис Гончарук. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Что известно

"Обуховщина снова в трауре. Мы потеряли не просто военнослужащего – мы потеряли своего земляка, человека чести и большого сердца, который без лишних слов делал то, что считал своим долгом. Солдат, линейный наблюдатель отделения связи взвода связи механизированного батальона 116-й отдельной механизированной бригады Гончарук Борис Николаевич нес службу там, где было тяжелее всего", – говорится в сообщении.

К сожалению, сердце мужественного воина остановилось 9 февраля 2026 года в больнице. Для родных, близких и побратимов Герой навсегда останется человеком выдержки, достоинства и внутренней силы. Тем, кто не прятался за спинами других, кто стоял рядом с побратимами и до конца был верен присяге и Украине.

"Выражаем искренние соболезнования семье Героя – сыну Александру, невестке Дарье, внукам Михаилу и Ульяне, любимой Елене, брату Владимиру, всем родным, близким, друзьям и собратьям. Ваша боль – это боль всей общины. Мы разделяем вашу потерю и низко склоняем головы перед светлой памятью Бориса", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Ореховском направлении погиб военный из Бучи Киевской области, артиллерист Артем Заяц. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!