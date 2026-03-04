Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Христосенко. Фото

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Христосенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 12 февраля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"Опять трагическая весть в обществе... Рядовой Сергей Христосенко, пулеметчик штурмового отделения. Погиб 15 февраля 2026 года, во время выполнения боевого задания возле села Новомихайловка Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Викторовича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 5 марта в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

