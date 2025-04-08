Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Руслан Савастюк. Фото

На фронте в результате вражеской дроновой атаки погиб военный из села Большая Старица Киевской области Руслан Савастюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину в Херсонской области погиб наш земляк, старший сапер инженерно-саперного отделения стрелкового батальона 48-летний Руслан Савастюк из села Великая Старица", – говорится в сообщении.

Родные, друзья, односельчане, коллеги навсегда запомнят Героя спокойным, добрым, вежливым, общительным, ответственным и целеустремленным. Он никогда и никому не отказывал в помощи, был надежной поддержкой и опорой для самых родных, мудрым советчиком и настоящим другом.

Защитник Украины присоединился к рядам ВСУ в сентябре 2024 года. После прохождения военной подготовки вместе с собратьями отправился на передовую.

"Руслан погиб в Херсонской области 26 марта 2025 года в результате атаки вражеских FPV-дронов. Искренние соболезнования семье и близким", – добавили в горсовете.

Похоронят воина в родном селе Большая Старица на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Алексей Войтко. Сердце украинского воина остановилось 31 марта.

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