Был уничтожен во время российской ракетной атаки: в Киеве на Контрактовой площади был установлен трансформатор с Бурштынской ТЭЦ. Фото и видео

В Киеве на Контрактовой площади установили трансформатор с Бурштынской ТЭЦ. Он был уничтожен во время одной из российских ракетных атак на станцию.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Выставку официально откроют в ближайшие дни.

В Подольском районе Киева на Контрактовой площади установили трансформатор с Бурштынской ТЭЦ. Его уничтожили российские оккупанты во время одной из ракетных атак на станцию.

Оборудование, которое давало свет и тепло украинцам, установили на рельсы, и в течение нескольких дней появятся другие элементы выставки, которую официально планируют открыть в пятницу, 20 сентября.

Напомним, Украина может пройти следующую зиму без отключений вообще, или света может не быть по 16 часов в сутки – это зависит от действий России. Но, несмотря на неуместность любых прогнозов, сезон морозов будет пройден устойчиво и уверенно.

Как сообщал OBOZ.UA, российские удары по энергосети Украины могут повлечь радиационный кризис на одной из трех действующих атомных электростанций, если будут уничтожены ключевые энергетические узлы. Такие действия могут привести к неконтролируемому выбросу радиации, что представляет угрозу не только Украине, но и странам Европейского Союза.

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