Был настоящим патриотом Украины: стало известно о гибели военного из Киевской области Андрея Чернякова. Фото

В Буче Киевской области в субботу, 19 июля, проведут в последний путь военного Андрея Чернякова. Защитник Украины трагически погиб 20 сентября 2024 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Община прощается с Героем – Андреем Черняковым", – написал Федорук.

Герой добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в марте 2024 года. Нес службу на Луганщине. 43-летний житель Бучи был преданным побратимом и настоящим патриотом своего государства. Трагически погиб 20 сентября 2024 года.

"Андрей Черняков был любящим отцом и воспитал двух сыновей. Старший – Владислав – также защищал украинскую землю, несмотря на свой юный возраст. В 2022 году он погиб на фронте. Это – неописуемая боль для всей семьи Черняковых. У Андрея остались родители и младший сын", – добавил Федорук.

Защитника Украины проведут в последний путь в субботу, 19 июля. В 12:45 – прощание возле дома в Буче, по адресу: улица Вернадского, 36. Похоронят воина на Аллее Героев.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный, студент столичного Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Вячеслав Боженко. Сердце мужественного воина остановилось 16 июля.

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