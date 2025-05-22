Будут ли работать самые большие фонтаны в Киеве в этом году: появился ответ

В столице в этом году, как и в предыдущие, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы столицы, расположенные в центре. Речь идет о фонтанах на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала.

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Об этом сообщило издание "Киевинформ". Однако небольшие запустят 25 мая - на День Киева.

"В этом году снова не будут включать центральные фонтаны на Майдане Независимости и на Русановском канале", – говорится в сообщении.

Однако, в этом году все же ко Дню Киева заработают небольшие фонтанные комплексы в районах столицы. Речь идет о:

Голосеевский район – сквер им. М. Федорова;

Подольский район – Куреневский парк, фонтан "Самсон", сквер № 1 на Контрактовой площади;

Деснянский район – сквер Высоцкого-Быкова;

Святошинский район - парк Совки;

Оболонский район – площадь Оболонская, 6, проспект В.Ивасюка, 2 Д (Сад камней);

Днепровский район – парк Победа, парк Аврора;

Шевченковский район – Золотоворотский сквер, Литовский сквер, сквер на Владимирском проезде № 2, парк Владимирская горка, парк Шевченко, Сырецкий парк, сквер Котляревского, Мюнхенский сквер.

Печерский район – сквер Городецкого;

Дарницкий район – парк Партизанской Славы, парк Позняки.

Стоит добавить, что День Киева – праздник, посвященный столице Украины, который отмечают в последнее воскресенье мая

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в этом году не будут открывать пляжный сезон, а жителям города не рекомендуется посещать места отдыха на воде. Соответствующее решение введено из соображений безопасности в условиях военного положения.

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