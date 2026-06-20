Будет ещё жарче: прогноз погоды по Киевской области на 21 июня

В Киевской области в воскресенье, 21 июня, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 21 июня по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 12–17°С, днём 24–29°С; в Киеве ночью 15–17°С, днём 26–28°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днём +24°С… +26°С; Мироновка +24°С… +26°С; Фастов +24 °С… +26 °С; Яготин +24°С… +26°С; Барышевка +24°С… +26°С; Борисполь +24°С… +26°С и Вышгород +24°С… +26°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня будет ясная погода. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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