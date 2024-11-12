Будет белой с небесно-голубыми гирляндами: стало известно, когда в Киеве установят главную елку Украины

В этом году Главная елка страны, традиционно появившаяся на Софийской площади в Киеве, белого цвета. Праздничное дерево должно быть установлено до 6 декабря

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Об этом сообщил президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает Информатор. Окончательное

По его словам, ожидается, что елка этого года будет высотой 12-15 метров. Праздничное дерево должно быть установлено до 6 декабря. В этом году она будет белого цвета, а украсят ее небесно-голубые гирлянды.

"Белый цвет елки символизирует белое полотно, жизнь из чистого листа. Голубые гирлянды - это чистое небо над страной. И по нашему первому замыслу, по белому холсту "новую историю страны" писали бы дети из школ разных уголков страны", – уточнил Добруцкий.

На фотозоне, как и в прошлом, можно будет задонатить благотворительные фонды с помощью QR-кода. Все желающие смогут взять сердечко на этой локации и перевести деньги на благотворительность.

Также по первому замыслу организаторов, елка должна была иметь собственный номер телефона и интернет-адрес, чтобы украинцы могли посылать пожелания друг другу. Поздравления транслировали бы на экране возле дерева. Но от этой идеи отказались.

Стоит добавить, что киевские власти решили отказаться от традиционных рождественских и новогодних мероприятий – концертов и народных гуляний. Из-за военного положения такое решение принимают уже третий год подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, декабрь открывает сезон рождественско-новогодних праздников и дарит атмосферу радости, надежды и веры в чудеса. После перехода на новый юлианский календарь верующие ПЦУ и УГКЦ отмечают Рождество 25 декабря. Даты церковных праздников также сместились на 13 дней.

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