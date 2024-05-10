Брюссель профинансировал установление современной системы контроля климата в хранилищах музея Гончара, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим брюссельским коллегой Филиппом Клозом осмотрели современную систему контроля климата для сохранения ценных экспонатов в хранилищах музея Гончара. Ее установка была профинансирована столицей Бельгии.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, на фасаде заведения была открыта памятная табличка о культурном сотрудничестве двух столиц.

"Сегодня вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом была осмотрена новая современная система контроля климата для сохранения ценных музейных экспонатов. Установили ее в хранилищах, где сейчас находится коллекция музея Ивана Гончара", – рассказал Кличко.

По его словам, профинансировало установление такой системы город-побратим Киева – Брюссель. Кроме того, мэры обеих столиц открыли памятную табличку о культурном сотрудничестве городов, установленную на помещении самого музея.

"Благодарю мэру Брюсселя и общине столицы Бельгии за всестороннюю, необходимую сегодня помощь Киеву, в том числе – и в сохранении украинского национального культурного достояния", – добавил Кличко.

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