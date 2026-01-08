Болезненная потеря: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Ризуна. Фото

Во время прохождения военной службы умер защитник Украины из Боярки Киевской области Александр Ризун. Сердце украинского воина остановилось 27 декабря 2025 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря для Боярской общины. 27 декабря 2025 года в городе Белая Церковь от ишемической болезни сердца умер солдат роты охраны Александр Резун", – говорится в сообщении.

Александр Валерьевич Ризун родился 15 ноября 1981 года в городе Боярка, где прожил всю жизнь. Окончил местную школу, образование по садово-парковому хозяйству получил в Боярском профессиональном колледже НУБиП Украины. Работал по специальности.

Воин стал на защиту Украины 18 мая 2025 года. По состоянию здоровья службу проходил в роте охраны. К сожалению, во время прохождения военной службы сердце Александра не выдержало нагрузок.

"В скорби остались родные и близкие. Память об Александре Резуне вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Небелица Киевской области Артем Позняк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!