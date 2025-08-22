Болезненная потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Владислава Передирия. Фото

На Луганском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный с Колонщины Киевской области Владислав Передирий. Сердце мужественного воина остановилось 5 июля 2023 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский голова Вадим Токар.

Печальная весть

"Болезненная потеря для нашей громады... 5 июля 2023 года, на Луганщине, во время выполнения боевого задания, погиб житель Колонщины, старший солдат Владислав Олегович Передирий", – говорится в сообщении.

Защитник родился 1 октября 1996 года в Колонщине. В январе 2023 году вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Владислав был наводчиком механизированного батальона. С честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали мама, брат и сестра", – добавил Токар.

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 23 августа. Воин будет похоронен на кладбище в Колонщине.

