Болезненная потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Горбатюка. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Александр Горбатюк. Сердце защитника Украины остановилось 8 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белоцерковская громада получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Александр Горбатюк (1984 года рождения)", – говорится в сообщении.

Воин погиб 8 августа во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Стахорщина Новгород-Северского района Черниговской области. Александр Петрович служил гранатометчиком отделения охраны батальона инженерной поддержки одной из воинских частей. Он до конца был верен военной присяге.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

11 августа была официально подтверждена гибель защитника Романа Гречухи из Ивано-Франковской области, который две недели считался пропавшим без вести. Военному было всего 22 года, его жизнь оборвалась в боях в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Ярослав Гура. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 16 февраля 2025 года.

