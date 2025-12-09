Болезненная потеря: на фронте погиб военный с Киевщины Ярослав Процько. Фото

На Краматорском направлении в результате удара вражеского FPV-дрона погиб военный из Княжичей Киевской области Ярослав Процько. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 1 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 1 декабря 2025 года в районе города Святогорск Краматорского района Донецкой области в результате удара вражеского FPV-дрона погиб командир 2 инженерно-саперного отделения инженерно-саперной роты солдат Ярослав Процько", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 14 ноября 1985 года в селе Глиновцы Житомирской области. В пятилетнем возрасте вместе с семьей переехал в село Княжичи. С юношеских лет увлекался футболом, играл в местной футбольной команде. Самостоятельно освоил игру на гитаре. В 2005 году женился и переехал жить на Луганщину.

После 2014 года работал сапером в гуманитарной организации по разминированию HALO Trust, закончил курсы парамедика. В сентябре 2022 года вместе с семьей вернулся в Княжичи. В 2023 году добровольцем стал в ряды ВСУ. Участвовал в боевых действиях в Херсонской, Курской, Сумской, Донецкой областях.

"В скорби остались жена, дочь, отец и младшая сестра. Память о Герое Ярославе Процко вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Любарцы Киевской области Иван Гунич. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

