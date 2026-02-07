Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Илья Высоцкий. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Илья Высоцкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять болезненная потеря. 28 января 2026 года в Покровском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб наводчик минометного отделения взвода огневой поддержки 95 ОДШБр солдат Илья Высоцкий", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 29 мая 1984 года в Киеве в многодетной семье. Окончил школу, получил образование столяра, а также изучал социальную психологию в КНУ имени Т. Шевченко. После женитьбы и рождения дочери работал на мебельном производстве. Поскольку мог все делать руками, то собирал, устанавливал и чинил мебель. С 2011 года вместе с семьей поселились в Боярке.

Герой стал на защиту нашего государства 25 августа 2025 года. Имел доброе сердце, был общительным, веселым и остроумным, всегда откликался на призыв о помощи, занимался бездомными животными.

"В скорби остались жена, дочь, родственники и близкие. Память об Илье Высоцком вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

