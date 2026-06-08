Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Журавель. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Александр Журавель. Сердце мужественного украинца остановилось 29 мая 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину погиб 50-летний Александр Журавель", – говорится в сообщении.

Искренний, добрый, спокойный и одновременно веселый, компанейский, открытый – Александр был надежной поддержкой и опорой для родных, друзей, и всех, кто в этом нуждался. Наибольшей ценностью для него всегда была семья, о которой беспокоился и окутывал любовью. Очень любил животных, увлекался игрой на гитаре, писал стихи.

В ноябре 2025 года присоединился в ряды защитников Украины. Сначала вместе с собратьями отправился на Харьковщину, а затем – на Запорожское направление.

"Александр погиб 29 мая 2026 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Искренние соболезнования семье и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Вячеслав Ласкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 сентября 2024 года.

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