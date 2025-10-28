Без отца осталось двое детей: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Луценко. Фото
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Артем Луценко. Сердце храброго украинского воина остановилось 23 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Фастовская община в скорби. Домой на щите возвращается Герой Артем Луценко, который 23 октября 2025 года погиб на Запорожском направлении, оставив по себе добрую память, любовь и искреннее уважение всех, кто его знал", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 3 декабря 1989 года в городе Фастов. С детства был активным, жизнерадостным и общительным парнем, занимался футболом, имел много друзей, любил рыбалку и отдых на природе. Работал добросовестно и целеустремленно, занимался частным предпринимательством. Отмечался ответственностью, искренностью и добрым отношением к людям.
С первых дней полномасштабного вторжения Артем стал на защиту Украины. Служил оператором беспилотных летательных аппаратов в составе 65-й отдельной механизированной бригады, где проявил отвагу, решительность и профессионализм.
За отвагу и добросовестное выполнение воинского долга был награжден знаком отличия президента "За оборону Украины", знаком отличия "Казацкий крест за боевые заслуги". А также памятным знаком 65 отдельной механизированной бригады – за образцовое выполнение долга по защите Украины, ее целостности и неприкосновенности.
"В скорби остались родители Светлана и Сергей, сестра Анастасия и семья, которую он искренне любил – двое маленьких детей Валерия и Назар, для которых навсегда останется примером силы и доброты", – добавили в горсовете.
