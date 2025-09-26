Без отца остались двое сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Бых. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Юрий Бых. Сердце украинского воина остановилось 28 октября 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"В бою за Украину погиб 36-летний военнослужащий – Юрий Бых", – говорится в сообщении.

Воин в январе 2023 года пошел защищать Родину. Нес службу на Покровском направлении. К сожалению, 28 октября 2024 года героически погиб во время выполнения боевого задания. Его тело было возвращено семье во время обмена.

Прощание с Героем состоится в пятницу, 26 сентября, в 11:00 в Храме Иконы Божьей Матери, а после состоится захоронение на Аллее Героев в Буче.

"Без Юрия остались мама, папа, жена и двое маленьких сыновей – 10 и 3 лет. Это невыразимая потеря для родных и всей общины", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Александр Осипенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 сентября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!