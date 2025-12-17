Без отца остались двое детей: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Голендухин. Фото
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Алексей Голендухин. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 декабря.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.
Что известно о защитнике Украины
"К сожалению, в нашей громаде снова трагическая весть – погиб Герой Алексей Голендухин", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 25 декабря 2002 года в городе Терновка Днепропетровской области. В 2024 году вместе с семьей переехали в Ирпень. Мужчина мечтал о собственном доме и упорно работал ради этого. Все свое время и энергию посвящал родным и любимой работе.
С начала полномасштабного вторжения Алексей стал на защиту Украины. Впоследствии был вынужден уволиться со службы по семейным обстоятельствам, но, не колеблясь, вернулся снова – потому что иначе не мог. Служил разведчиком-снайпером 2-го разведывательного взвода специального назначения.
К сожалению, воин погиб 10 декабря 2025 года, выполняя боевое задание на Покровском направлении.
"Алексей был очень светлым и теплым человеком. Справедливый, искренний и всегда улыбающийся – именно такой он на этом фото, именно таким он навсегда останется в памяти всех, кто его знал. У Героя остались жена, двое маленьких детей – 4 и 1 год, родители и младший брат", – добавила Макеева.
