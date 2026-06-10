Без осадков и жарко: прогноз погоды по Киевской области на 11 июня

В Киевской области в четверг, 11 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 11 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утренние облака задержатся в Киеве до вечера, а затем рассеются. С утра будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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