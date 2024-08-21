Без осадков и сильная жара: прогноз погоды по Киевской области на 21 августа.

В Киеве и Киевской области в среду, 21 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +37°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 21 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Сильная жара по области 35-37°С, в Киеве 35°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +32°С…+34°С; Мироновка +33°С…+35°С; Фастов +32°С…+34°С; Яготин +32°С…+34°С; Барышевка +32°С…+34°С; Борисполь +32°С…+34°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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