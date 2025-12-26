Без осадков и местами гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 27 декабря

В Киевской области в субботу, 27 декабря, синоптики днем осадков не прогнозируют, по области на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 27 декабря по территории Киевской области. Облачно. Ночью небольшой снег, днем без осадков. По области на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью и днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

