Без осадков и летняя жара: прогноз погоды по Киевской области на 28 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 28 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 28 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 28-30 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 мая вечером погода в Киеве прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0 ° С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна длилась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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