Без осадков и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 ноября

В Киеве и Киевской области в субботу, 9 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

"Прогноз погоды на 9 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 ноября в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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