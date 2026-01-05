Без осадков и до -6°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 5 января

В Киевской области в понедельник, 5 января, без осадков, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -6°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 5 января по территории Киевской области. Облачно. Без осадков. По области на дорогах местами гололедица. Температура по области днем 1-6°С мороза; в Киеве днем 3-5°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем 0°С... -2°С; Мироновка 0°С... -2°С; Фастов -3°С... -1°С; Яготин -4°С... -2°С; Барышевка -3°С... -1°С; Борисполь -3°С... -1°С и Вышгород -3°С... -1°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве наблюдается ясное небо, но днем оно покроется облаками, которые не будут исчезать до позднего вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!