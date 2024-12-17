Без осадков и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 декабря

В Киевской области в среду, 18 декабря, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 18 декабря на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 2-4°С", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно информации портала Sinoptik, 18 декабря в этот день облаков на небе не будет только ночью, а с утра и до самого вечера в Киеве будет сохраняться пасмурная погода. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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