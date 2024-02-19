Без осадков и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 февраля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 18 февраля, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в регионе от 2°С до 3°С тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 19 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +1°С…+3°С; Мироновка 0°С…+2°С; Фастов 0°С…+2°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 февраля на протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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